Rusya, süpersonik Onyx gemisavar füzesi fırlattı - Son Dakika

Rusya, Bastion kıyı savunma sistemiyle P-800 Onyx gemisavar füzesi 200 kilometre uzaklıktaki bir deniz hedefine fırlattı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sabah saatlerinde Rusya'nın Arkhangelsk Bölgesi'nde bulunan Aleksandra Adası'ndaki Arctic Trefoil askeri üssünden kıyı savunma sistemiyle P-800 Onyx gemisavar füzesi fırlatıldığı duyuruldu. İlk testleri 2018 yılında gerçekleşen 3.186 k/sa hızla hareket edebilen menzili ise 300 kilometreye varan P-800 Onyx füzesi bu sabah yapılan atışta Norveç ve Rusya arasındaki Barents Denizi'nin 200 kilometre uzaklığındaki gemi hedefini imha etti. Bastion kıyı savunma sistemleri 2 adet P-800 Onyx roketi kapasiteli olurken Rusya Savunma Bakanlığı'nın servis ettiği görüntülerde tek bir P-800 Onyx füzesinin ateşlendiği görüldü.

(Erhan Altıparmak/İHA)