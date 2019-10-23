Son Dakika Haberleri: Rusya, Suriye'de "uluslararası güvenli bölge" önerisini reddetti
Son Dakika Güncel Rusya, Suriye'de 'uluslararası güvenli bölge' önerisini reddetti

Rusya, Suriye'de "uluslararası güvenli bölge" önerisini reddetti

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Soçi'de varılan mutabakatın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki soruna çözüm olduğunu belirterek, "Burada uluslararası kontrol altında güvenli bölge oluşturulmasına gerek görmüyoruz.

Rusya, Suriye'de

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Soçi'de varılan mutabakatın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki soruna çözüm olduğunu belirterek, "Burada uluslararası kontrol altında güvenli bölge oluşturulmasına gerek görmüyoruz." dedi.

Verşinin, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulması" önerisine karşı olduklarını kaydeden Verşinin, "Soçi'de varılan mutabakatın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki soruna çözüm olduğunu düşünüyoruz. Burada uluslararası kontrol altında güvenli bölge oluşturulmasına gerek görmüyoruz." diye konuştu.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, bir süre önce yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulması" önerisinde bulunmuştu.

Suriye, Rusya, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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