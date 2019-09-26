Son Dakika Haberleri: Rusya Suriye'deki hava üssünün kapasitesini artırdı
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Rusya Suriye'deki hava üssünün kapasitesini artırdı

1 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesini artırdığını duyurdu.

Rusya Suriye'deki hava üssünün kapasitesini artırdı, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesini artırdığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesinin artırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, üste, 30 Su tipi savaş uçağı ile mi tipi savaş helikopterlerin bulunduğu belirtildi.

Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:46 Kaynak: AA
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