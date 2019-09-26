Rusya Suriye'deki hava üssünün kapasitesini artırdı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesini artırdığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:46 Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesini artırdığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesinin artırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, üste, 30 Su tipi savaş uçağı ile mi tipi savaş helikopterlerin bulunduğu belirtildi.
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