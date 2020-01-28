Rusya, Suriye'deki muhaliflerle teröristlerin ayrılması konusunda Türkiye'yle çalışmaları sürdürecek - Son Dakika
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Rusya, Suriye'deki muhaliflerle teröristlerin ayrılması konusunda Türkiye'yle çalışmaları sürdürecek

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya'nın Suriye'deki siyasi süreçte yer almaya hazır olan silahlı muhalefetin, teröristlerden ayrılmasına ilişkin çalışmaları devam ettirme konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Rusya, Suriye'deki muhaliflerle teröristlerin ayrılması konusunda Türkiye'yle çalışmaları sürdürecek, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya'nın Suriye'deki siyasi süreçte yer almaya hazır olan silahlı muhalefetin, teröristlerden ayrılmasına ilişkin çalışmaları devam ettirme konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Lavrov, Güney Sudanlı mevkidaşı Awut Deng Acuil ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, gazetecilerin, Suriye'deki İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumla ilgili sorularını yanıtladı.

Bölgede, Heyet Tahrir Şam ve Nusra Cephesi kontrolündeki militanların ateşkes anlaşmalarını sürekli ihlal ettiğini söyleyen Lavrov, ocak başında Rusya ve Türkiye'nin teklifiyle ateşkesin sağlandığını hatırlattı.

"Bu teklife rağmen İdlib'deki radikallerin o tarihten bu yana bölgede saldırılar düzenlediğini" belirten Lavrov, anlaşmanın birçok defa ihlal edildiğini savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, şöyle devam etti:

"Bu tür silahlı provokasyonlar karşılıksız kalamaz. İdlib'de provokasyonların kaynağını yok etmeye çalışan Suriye ordusunun eylemlerini destekliyoruz. Bu bölgede bulunan militanlar, Rusya ve Türkiye arasında 2018'de imzalanan Soçi mutabakatı gereği teröristlerden ayrılmaya hazır ise bunu yapmaları gerekiyor."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda yaptığı görüşmeyi anımsatan Lavrov, "Biz Suriye'deki siyasi süreçte yer almaya hazır olan yurtsever silahlı muhalefetin, teröristlerden ayrılmasına ilişkin anlaşmaların uygulanmasıyla ilgili çalışmaları devam ettirme konusunda anlaştık. Bu anlaşmaların uygulanması gerekir." dedi.

Silahlı grupların teröristlerle irtibatı tamamen kesmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, sivil halkın bölgeden çıkması için oluşturulan insani yardım koridorlarına teröristlerin saldırdığını ifade etti.

Lavrov, bu yüzden zaman kaybedilmeden Rusya ve Türkiye arasında yapılan anlaşmaya uyulmasının gerekli olduğunu yineledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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