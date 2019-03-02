Rusya Suriye'deki Rukban Kampına 15 Otobüs Gönderdi
54 dakika önce
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Ürdün sınırındaki Rukban kampında kalan mültecileri kamptan çıkarmak için 15 otobüs gönderdiklerini duyurdu.
Rusya
Savunma Bakanlığı, Suriye
'nin Ürdün
sınırındaki Rukban kampında kalan mültecileri kamptan çıkarmak için 15 otobüs gönderdiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Ürdün sınırındaki çöllük bölgede kurulan Rukban kampındaki mültecileri çıkarmak için bölgeye 15 otobüs gönderdiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Suriye'deki barışı koruma merkezinin Başkanı Korgeneral Sergey Solomatin tarafından yapılan açıklamaya göre, mülteci kampından ayrılmak isteyen insanlar için Rukban kampına toplam 15 otobüs gönderildi.
Mültecilerin bir birkaç gündür kamptan ayrılmaya başladığını belirten Korgeneral, güzergah üzerindeki Al-Tanf'taki ABD
üssünün mültecilerin güvenlikleri konusunda bir güvenlik vaadinde bulunmadığını belirtti. Korgeneral, kamptan çıkarılan mültecilerin Şam
, Humus ve Halep çevresindeki yerleşim yerlerine geri döneceklerini bildirdi. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:01 Kaynak: İHA
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