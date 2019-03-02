Rusya Suriye'deki Rukban Kampına 15 Otobüs Gönderdi

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Öğrencileri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 48 Yaralı

Bakan Kurum'dan Vatandaşları Tehdit Eden CHP'li Belediye Başkanına Sert Sözler: Kimse Sana Bu Hakkı Vermiyor