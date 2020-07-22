Rusya, Suriye koşullarına göre askeri operasyon helikopteri geliştirdi - Son Dakika

Esad rejimine destek veren Rusya, Suriye'deki askeri operasyonlar dikkate alınarak bölge koşullarına uygun olarak askeri helikopter üretti.

Suriye'de başlayan iç savaşın ardından Esad rejimine destek veren ve ülkede hava üssü, deniz üssü ve kara üsleri kuran Rusya, bölge koşullarına göre silah ve askeri araç üretimlerine devam ediyor. Daha önce Suriye'nin coğrafi koşullarına özel arazi ve operasyon araçları üreten Rusya bu kez Suriye koşullarına göre askeri operasyon helikopteri üretti. Rus Havacılık Şirketi Roctec'e bağlı Rusya Helikopterleri ismindeki kuruluş tarafından üretimi yapılan "Mi-8AMTSh-VN" isimli helikopterin en önemli özelliği aerodinamik ve performans özelliği. Helikopter ayrıca ağır zırhlı makineli tüfek, hafif silah ve güdümlü füzeler taşıyabilecek ve askeri operasyonlarda atış yapabilecek. Füzeler ile donatılan helikopterin en önemli özelliklerinden biri de gece uçuşlarına uygun hale getirilmesi. Helikopterde ayrıca otopilot sistemiyle birlikte operasyonlar yine otomatik modda gerçekleşebilecek.

20 km menzilindeki her şeyi yok edebilecek

Saldırı helikopteri özelliğini de barındıran helikopter 20 kilometrelik menzildeki hava, deniz ve kara unsurlarının tümüne saldırı gerçekleştirebilecek ve üstündeki füze ve ağır silahlarla ateş edebilecek. 24 saat boyunca operasyon yapabilme kabiliyeti bulunan helikopterin her türlü hava koşulunda da operasyona katılabilme yeteneği bulunuyor. Teknik özellikleri bakımından Rusya'nın Suriye'deki tüm operasyonlarında aktif olarak kullanabileceği bir araç olan helikopterin testlerine devam ediliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın envanterine girecek

Üretiminde ve başlayan testlerinde herhangi bir aksaklık olmayan helikopterin tüm testlerinin Kasım ayının sonuna kadar tamamlaması bekleniyor. Rusya Savunma Bakanlığı ve üretici şirket arasında geçtiğimiz yıl imzalanan protokole göre helikopterlerin testlerin başarıyla tamamlanması durumunda 2020 ve 2021 yılları arasında 10 adet helikopterin Rus ordusunun envanterine katılması planlanmıştı. Rus Helikopterleri Şirketi Genel Müdürü Andrey Boginsky konu ile ilgili yaptığı açıklamada testlerin başarıyla devam ettiğini ve üretimin planlandığı gibi gerçekleşeceğini söyledi. - MOSKOVA