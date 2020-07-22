Rusya, Suriye koşullarına göre askeri operasyon helikopteri geliştirdi - Son Dakika

Rusya, Suriye koşullarına göre askeri operasyon helikopteri geliştirdi

Esad rejimine destek veren Rusya, Suriye'deki askeri operasyonlar dikkate alınarak bölge koşullarına uygun olarak askeri helikopter üretti.

Rusya, Suriye koşullarına göre askeri operasyon helikopteri geliştirdi, System.String[]

Esad rejimine destek veren Rusya, Suriye'deki askeri operasyonlar dikkate alınarak bölge koşullarına uygun olarak askeri helikopter üretti.

Suriye'de başlayan iç savaşın ardından Esad rejimine destek veren ve ülkede hava üssü, deniz üssü ve kara üsleri kuran Rusya, bölge koşullarına göre silah ve askeri araç üretimlerine devam ediyor. Daha önce Suriye'nin coğrafi koşullarına özel arazi ve operasyon araçları üreten Rusya bu kez Suriye koşullarına göre askeri operasyon helikopteri üretti. Rus Havacılık Şirketi Roctec'e bağlı Rusya Helikopterleri ismindeki kuruluş tarafından üretimi yapılan "Mi-8AMTSh-VN" isimli helikopterin en önemli özelliği aerodinamik ve performans özelliği. Helikopter ayrıca ağır zırhlı makineli tüfek, hafif silah ve güdümlü füzeler taşıyabilecek ve askeri operasyonlarda atış yapabilecek. Füzeler ile donatılan helikopterin en önemli özelliklerinden biri de gece uçuşlarına uygun hale getirilmesi. Helikopterde ayrıca otopilot sistemiyle birlikte operasyonlar yine otomatik modda gerçekleşebilecek.

20 km menzilindeki her şeyi yok edebilecek

Saldırı helikopteri özelliğini de barındıran helikopter 20 kilometrelik menzildeki hava, deniz ve kara unsurlarının tümüne saldırı gerçekleştirebilecek ve üstündeki füze ve ağır silahlarla ateş edebilecek. 24 saat boyunca operasyon yapabilme kabiliyeti bulunan helikopterin her türlü hava koşulunda da operasyona katılabilme yeteneği bulunuyor. Teknik özellikleri bakımından Rusya'nın Suriye'deki tüm operasyonlarında aktif olarak kullanabileceği bir araç olan helikopterin testlerine devam ediliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın envanterine girecek

Üretiminde ve başlayan testlerinde herhangi bir aksaklık olmayan helikopterin tüm testlerinin Kasım ayının sonuna kadar tamamlaması bekleniyor. Rusya Savunma Bakanlığı ve üretici şirket arasında geçtiğimiz yıl imzalanan protokole göre helikopterlerin testlerin başarıyla tamamlanması durumunda 2020 ve 2021 yılları arasında 10 adet helikopterin Rus ordusunun envanterine katılması planlanmıştı. Rus Helikopterleri Şirketi Genel Müdürü Andrey Boginsky konu ile ilgili yaptığı açıklamada testlerin başarıyla devam ettiğini ve üretimin planlandığı gibi gerçekleşeceğini söyledi. - MOSKOVA

Helikopter, Suriye, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 11:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya, Suriye koşullarına göre askeri operasyon helikopteri geliştirdi - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: MGK toplantısı sona erdi! Bildiride Libya vurgusu öne çıktı Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu 4 aydır kayıp olan genç kız, erkek arkadaşı ile birlikte ailesine ait dükkanı soydu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu 'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı         
15:24
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu         
15:09
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş         
15:01
Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı         
14:53
New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti         
14:24
Pınar'ı katleden cani, Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti         
14:19
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu         
14:17
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi         
14:09
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez         
12:49
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü         
12:22
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor         
12:22
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı         
12:20
Yaşlı kadın, oğlunun düğün parasını kapkaççılara kaptırdı! Olay güvenlik kameralarına yansıdı Yaşlı kadın, oğlunun düğün parasını kapkaççılara kaptırdı! Olay güvenlik kameralarına yansıdı         
12:13
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor         
12:05
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi         
11:40
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti         
11:34
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor         
11:14
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi         
11:06
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı 90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
10:47
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi         
10:45
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı         
10:11
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu         
09:43
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü         
09:43
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu 13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
09:33
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti         
09:20
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı         
09:15
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası         
08:53
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı         
07:44
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı         
07:39
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı         
23:39
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2020 18:28:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya, Suriye koşullarına göre askeri operasyon helikopteri geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei