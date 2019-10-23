Son Dakika Haberleri: Rusya: Suriye'nin kuzey doğusundaki petrol sahaları Şam'a geri verilmeli
Son Dakika Dünya Rusya: Suriye'nin kuzey doğusundaki petrol sahaları Şam'a geri verilmeli

Rusya: Suriye'nin kuzey doğusundaki petrol sahaları Şam'a geri verilmeli

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye hükümetinin ülkenin kuzey doğusundaki petrol rafinerilerini geri alması gerektiğini söyledi.

Rusya: Suriye'nin kuzey doğusundaki petrol sahaları Şam'a geri verilmeli, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol rafinerilerinin kontrolünün Şam'a geri verilmesi gerektiğini söyledi.


RIA Novosti haber ajansı Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov'un Suriyeli Kürtler'in sınır bölgesini terk etmeyi garanti etmelerini beklediğini de söyledi.

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Suriye, Rusya, Şam, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:13 
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