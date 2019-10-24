Son Dakika Haberleri: Rusya, Suriye'nin kuzeyinde yeni güzergahında devriye yaptı
Son Dakika Güncel Rusya, Suriye'nin kuzeyinde yeni güzergahında devriye yaptı

Rusya, Suriye'nin kuzeyinde yeni güzergahında devriye yaptı

1 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığınca, Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat gereği Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde yeni güzergahında devriye yaptığı bildirildi.

Rusya, Suriye'nin kuzeyinde yeni güzergahında devriye yaptı, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığınca, Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat gereği Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde yeni güzergahında devriye yaptığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soçi'de iki ülke arasında imzalanan mutabakata uygun devriye görevinin yapıldığı aktarıldı.

Suriye'nin kuzeyinde 60 kilometreden daha fazla olan Kamışlı şehrinden Abud yerleşim birimine kadar olan güzergahta Rus askeri polisinin devriye görevi yaptığı kaydedilen açıklamada, "24 Ekim'de Rus askeri polisi konvoyu Suriye-Türkiye sınırı boyunca yeni güzergahında devriye gezdi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Rus askeri polisinin terör örgütü YPG/ PKK unsurları ve silahlarının Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılmasına da yardım ettiği belirtildi.

Türkiye, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus askeri polisinden Türkiye-Suriye sınırında ikinci devriye! Mesafe 60 kilometreye ulaştı
Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren ülkelerin temsilcilerine NATO Karargahı'nda asker selamı verdi Türkiye'den gelen lokum kutusunu fırlatan AP milletvekili cezalandırıldı İbrahim Kalın'dan "Suriye rejimi ile bir görüşme olur mu?" sorusuna yanıt: Böyle bir planımız yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 20:39:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya, Suriye'nin kuzeyinde yeni güzergahında devriye yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]