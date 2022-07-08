Rusya, Suriye'ye Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardım gönderilmesini sağlayan kararı veto etti - Son Dakika
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Rusya, Suriye'ye Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardım gönderilmesini sağlayan kararı veto etti

08.07.2022 20:54
Rusya, Suriye'ye Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardım gönderilmesini sağlayan kararı veto etti

BİRLEŞMİŞ Rusya, Suriye'de milyonlarca kişiye Türkiye'deki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan mekanizmanın görev süresinin uzatılmasını veto etti.

BİRLEŞMİŞ Rusya, Suriye'de milyonlarca kişiye Türkiye'deki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan mekanizmanın görev süresinin uzatılmasını veto etti.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye insani yardımların yapılmasına izin veren mekanizmanın görev süresi 10 Temmuz'da doluyor.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya ile yapılan pazarlıkların ardından Norveç ve İrlanda tarafından sunulan ve Suriye'ye sınır ötesi insani yardım mekanizmasının görev süresinin bir yıl uzatılmasına yönelik kararı oyladı.

Karara 15 üyeli konseyde 13 ülke destek verirken, Rusya kararı veto etti, Çin ise çekimser oy kullandı.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi, daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan da herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

BM Güvenlik Konseyi 10 Temmuz'da aksi yönde bir karar alamazsa, Suriye'ye uluslararası insani yardımların gönderildiği Cilvegözü Sınır Kapısı kullanılamayacak ve ülkenin kuzeybatısında 4 milyondan fazla kişi açlık riskiyle karşı karşıya kalacak.

Rusya'nın rakip tasarısı kabul edilmedi

Rusya, İrlanda ve Norveç tarafından sunulan kararı veto ettikten sonra, Suriye'ye sınır ötesi yardımlara imkan tanıyan mekanizmasının görev süresinin sadece 6 ay uzatılması ve ülkenin yeniden inşası ve temel hizmetlere erişim için su, hijyen, sağlık, eğitim ve elektrik gibi servislerin sağlanmasını isteyen kendi rakip tasarısını oylamaya sundu.

Karara sadece Rusya ve Çin destek verirken, ABD, İngiltere ve Fransa "hayır" oyu kullandı, 10 ülke ise çekimser kaldı.

Rusya'nın tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi.

Batılı ülkeler, Suriye'de siyasi çözüm bulunmadan ülkenin yeniden inşasına yönelik projelere finansal destek vermek istemiyor.

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Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya Son dakika haberi... Rusya, Suriye'ye Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardım gönderilmesini sağlayan kararı veto etti Son dakika haberi... Rusya, Suriye'ye Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardım gönderilmesini sağlayan kararı veto etti Rusya, Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden, Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan mekanizmanın süresinin... Rusya, Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden, Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan mekanizmanın süresinin...
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rusya, Suriye'ye Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardım gönderilmesini sağlayan kararı veto etti - Son Dakika
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