Son Dakika Haberleri: - Rusya, Tacikistan'a hava savunma sistemlerini trenle gönderdi
Son Dakika Güncel - Rusya, Tacikistan'a hava savunma sistemlerini trenle gönderdi

- Rusya, Tacikistan'a hava savunma sistemlerini trenle gönderdi

56 dakika önce

- Rusya, Tacikistan'a hava savunma sistemlerini trenle gönderdiMOSKOVA - Rusya, Tacikistan'a tarihinde ilk kez bir hava savunma sistemleri gönderdi.

- Rusya, Tacikistan'a hava savunma sistemlerini trenle gönderdi

MOSKOVA - Rusya, Tacikistan'a tarihinde ilk kez bir hava savunma sistemleri gönderdi. Ancak sistemlerin gönderimi için tren tercih edildi.

Rusya'nın Tacikistan'da bulunan askeri üssü donatma çalışmaları devam ederken son olarak buradaki 201 numaralı askeri üsse S-300PS hava savunma füze sistemleri gönderildi. Tacikistan tarihinde ilk kez ülkeye Rusya tarafından bir hava savunma sistemi gönderilirken sistemlerin gönderiminde tren tercih edildi. Rusya'nın Volga bölgesi Merkez Komutanlığından çıkarılan S-300PS'ler yükleme işlemleri tamamlandıktan sonra Tacikistan'a gönderildi.

Sistemlerin Tacikistan'a ulaşmasından sonra teknik uzmanlarca kurulum çalışmalarına başlandı. Kurulum tamamlandıktan sonra S-300PS bataryaları Tacikistan'da deneme amaçlı hava savunma muharebe nöbetine başlayacak.

Öte yandan S-300PS hava savunma füze sistemlerinin askeri üsse kuruluşunun amacı Rus askeri üssünü ve Tacikistan hava sahasını korumak olarak aktarıldı.

Hava savunma füze sistemlerinin yanı sıra Tacikistan'a komuta merkezi, fırlatma rampaları, radar, lojistik destek araçlarının ile 30 personelin Tacikistan'daki üsse teslim edildiği öğrenildi.

- Rusya, Tacikistan'a hava savunma sistemlerini trenle gönderdi

Tacikistan, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
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