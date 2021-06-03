Rusya, Tahıl Rezervini 3 Milyon Tona Çıkarmayı Planlıyor - Son Dakika

Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patruşev bir mülakatta, devletin tahıl fiyatlarını kontrol altında tutmak için kullandığı 'müdahale fonu'ndaki tahıl rezervlerini yaklaşık 3 milyon tona çıkarmayı planladıklarını bildirdi. Şu an fonda 100 bin tonun biraz üzerinde tahıl rezervi bulunuyor.

Bakanlığın ayrıca şeker için de 500 bin tonluk rezerv oluşturmayı planladığı ancak bu konuda net bir karara varılmadığı ifade edildi.

Alımların bu sonbaharda gerçekleşeceği ve piyasada fiyatları stabilize etmek gerektiğinde de satış yapılacağı belirtiliyor.

Kaynak: Bloomberght

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü