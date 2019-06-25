Son Dakika Haberleri: Rusya: "Tahran Amerikan İHA'sını İran hava sahası içindeyken düşürdü"
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Rusya: "Tahran Amerikan İHA'sını İran hava sahası içindeyken düşürdü"

33 dakika önce

Rusya Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patruşev, İran'ın ABD İHA'sını İran hava sahası içinde düşürdüğünü söyledi.

Rusya:
Rusya Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patruşev, İran'ın ABD İHA'sını İran hava sahası içinde düşürdüğünü söyledi.

Rusya Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patroşev, Rus Savunma Bakanlığı tarafından sağlanan verilere göre, Tahran tarafından düşürülen ABD'nin insansız askeri keşif uçağının İran hava sahası içindeyken düşürüldüğünü söyledi.

Patroşev, ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton ve İsrail Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Bin Şabat ile yaptığı görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığından, düşürülen ABD İHA'sının İran Hava sahası içinde olduğu bilgisini aldım" dedi. Patroşev, bu konuyu İranlı meslektaşları ile tartışmadığını belirtti.

Patroşev, İsrail güvenliğine bölgedeki diğer ülkelerin çıkarlarının da hesaba katılması gerektiğinin söylenmesi gerektiğini belirtti. - KUDÜS
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:07 Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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