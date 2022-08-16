Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kırım'ın Canköy bölgesindeki Mayskoye köyünün yakınlarında bulunan bir askeri birliğe ait mühimmatların geçici olarak depolandığı alanda yangın çıktığı belirtildi.

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım 'da geçici olarak depolanan mühimmatlar patladı.

Kaynak: AA

Canköy, Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da mühimmat deposu patladı - Son Dakika

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