Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki askeri havaalanında patlama meydana geldi - Son Dakika
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Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki askeri havaalanında patlama meydana geldi

09.08.2022 17:22
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki askeri havaalanında patlama meydana geldi

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'daki askeri Saki Havaalanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'daki askeri Saki Havaalanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırım'ın Novofedorivka yerleşim biriminin yakınlarındaki askeri havaalanında bulunan depoda tutulan uçak mühimmatları patladı.

Patlamada yaralanan olmadığı, havaalanındaki uçakların da zarar görmediği belirtildi.

Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve patlamanın sebebinin araştırıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki askeri havaalanında patlama meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki askeri havaalanında patlama meydana geldi - Son Dakika
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