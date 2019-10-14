Son Dakika Haberleri: Rusya tatbikatta 19 seyir füzesi kullanacak
Son Dakika Güncel Rusya tatbikatta 19 seyir füzesi kullanacak

Rusya tatbikatta 19 seyir füzesi kullanacak

45 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı, "Gök Gürültüsü-2019" stratejik nükleer silah tatbikatında 16 seyir ve balistik füze fırlatılacağını açıkladı.

Rusya tatbikatta 19 seyir füzesi kullanacak, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı, "Gök Gürültüsü-2019" stratejik nükleer silah tatbikatında 16 seyir ve balistik füze fırlatılacağını açıkladı.


Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Merkezi Müdür Yardımcısı Evgeniy İlyin, ülkede gerçekleştirecek olan "Gök Gürültüsü-2019" stratejik nükleer silah tatbikatı ile ilgili yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ve gazetecilere açıklamalarda bulundu. 15-17 Ekim tarihleri arasında Karadeniz, Barents, Baltık, Hazar ve Ohotsk denizlerinde yapılacak olan tatbikatta RS-24 Yars, R-29RMU füzelerinin yanı sıra 16 seyir ve balistik füzesi fırlatılacağı bilgisi aktarıldı. Tatbikatın ülke bütünlüğünün ve toprak bütünlüğünün korunması amacını taşıdığını söyleyen İlyin, "Tatbikatta 12 bin asker, 300 savaş teçhizatı, 213 füze fırlatma sistemi, 105 uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 15 savaş gemisi ve 5 nükleer su altı gemisi yer alacak" dedi. - MOSKOVA

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:53 Kaynak: İHA
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