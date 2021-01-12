Rusya tek dozluk "light" aşı üretecek - Son Dakika

Rusya tek dozluk "light" aşı üretecek

12.01.2021 00:52
Rusya tek dozluk

Dünyada aşı kapasitelerinin yetersizliği nedeniyle ikinci dozun geciktirilmesi tartışmaları sürerken Rusya tek dozluk "light" aşı için kolları sıvadı.

Dünyada aşı kapasitelerinin yetersizliği nedeniyle ikinci dozun geciktirilmesi tartışmaları sürerken Rusya tek dozluk "light" aşı için kolları sıvadı.Hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı aşı kapasitelerinin yetersiz kalması nedeniyle ikinci dozun geciktirilmesi tartışmaları yaşanırken Rusya, geliştirdiği Sputnik V aşısının tek dozluk "light" versiyonu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Rus Sağlık Bakanlığı, tek dozluk aşı üzerinde çalışmaların başlatılması için gerekli iznin bugün verildiğini, Moskova ve St. Petersburg'da 150 gönüllünün katıldığı klinik çalışmalar sonucu aşının güvenilirliği ve etkililiği konusunda sonuçların önümüzdeki aylarda çıkacağını bildirdi.

Daha önceki açıklamalarda "Sputnik Light"ın daha hızlı etki ettiği, ancak etkisinin daha kısa sürdüğü bilgisi paylaşılmıştı. İki dozluk ana aşı Sputnik V'te virüse karşı bağışıklık 42 gün içerisinde ediniliyor. Rusya'da Sputnik V ile aşılama uygulaması Aralık ayında başlatılmıştı. Şimdiye kadar 1,5 milyon kişinin aşılandığı belirtiliyor.

Zor durumdaki ülkeler için "geçici" çözüm

Koronavirüs aşısının finansmanından ve yurt dışına pazarlanmasından sorumlu devlete bağlı Doğrudan Yatırımlar Fonu'nun Başkanı Kirill Dimitriyev, "light" aşının vaka sayısı yüksek ülkelerde "geçici" bir çözüm olabileceğini, koronavirüse karşı mücadelede "mümkün olduğunca çok hayat kurtarma" çabası içindeki ülkelere hitap edebileceğini belirtti.

Dimitriyev, Sputnik V'in Rusya'da kullanılan ana aşı olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Koronavirüs salgınının hızla yayılması nedeniyle ülkelerin aşı kapasitelerinde yaşanan sıkıntı, ikinci dozun ertelenmesi ya da doz miktarının azaltılması gibi tartışmaları beraberinde getirmişti. Yeterli aşı kapasitesine sahip olmayan ülkeler bu tür önlemlerle ilk etapta mümkün olduğunca fazla kişiye ilk doz uygulayarak ağır vakaların önüne geçmeyi ve sağlık sistemleri üzerindeki yükü hafifletmeyi hedefliyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik V aşısının ilk dozunun iki dozdan daha az koruma sağlayacağını, ancak yine de yüzde 85'lik koruma oranına ulaşacağını açıklamıştı.

Sputnik V'i üreten Gamaleya Enstitüsü verilerine göre Sputnik V aşısı iki dozluk uygulama sonrasında "yüzde 91 oranının üzerinde" koruma sağlıyor. Enstitü Başkanı Aleksander Gintsburg, Sputnik V'in ilk dozunun sağladığı korumanın 3-4 ay sürdüğünü kaydetmişti.

dpa,rtr/BK,TY

(c)

Rusya tek dozluk light aşı üretecek

Münir Karaloğlu, Koronavirüs, Petersburg, Rusya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Rusya tek dozluk 'light' aşı üretecek - Son Dakika


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