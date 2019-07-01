Rusya tek taraflı yaptırımlar ve ticaret savaşlarına karşı
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Tek taraflı yaptırımlar ve ticaret savaşları dahil olmak üzere her türlü şantaj ve baskıyı reddediyoruz.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Tek taraflı yaptırımlar ve ticaret savaşları dahil olmak üzere her türlü şantaj ve baskıyı reddediyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:38
Mansur Yavaş'ın ilk yurt dışı gezisini yapacağı ülke belli oldu
Ekonomistler Haziran'da enflasyonun yüzde 0,08 artmasını bekliyor
Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar
Ceset gömüldüğü sanılarak açılan mezardan 2 adet bez parçası çıktı