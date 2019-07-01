Son Dakika Haberleri: Rusya tek taraflı yaptırımlar ve ticaret savaşlarına karşı
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Rusya tek taraflı yaptırımlar ve ticaret savaşlarına karşı

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Tek taraflı yaptırımlar ve ticaret savaşları dahil olmak üzere her türlü şantaj ve baskıyı reddediyoruz.

Rusya tek taraflı yaptırımlar ve ticaret savaşlarına karşı, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Tek taraflı yaptırımlar ve ticaret savaşları dahil olmak üzere her türlü şantaj ve baskıyı reddediyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:38 
Rusya Federasyonu, Ekonomi
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