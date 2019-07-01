Rusya tek taraflı yaptırımlar ve ticaret savaşlarına karşı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Tek taraflı yaptırımlar ve ticaret savaşları dahil olmak üzere her türlü şantaj ve baskıyı reddediyoruz.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Tek taraflı yaptırımlar ve ticaret savaşları dahil olmak üzere her türlü şantaj ve baskıyı reddediyoruz." dedi.

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