Son Dakika Haberleri: Rusya: Terör örgütleri İdlib'in yüzde 90'ını kontrol ediyor
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Rusya: Terör örgütleri İdlib'in yüzde 90'ını kontrol ediyor

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Terör örgütleri, İdlib'in yüzde 50'sini kontrol ederken artık yüzde 90'ını kontrol ediyor.

Rusya: Terör örgütleri İdlib'in yüzde 90'ını kontrol ediyor, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Terör örgütleri, İdlib'in yüzde 50'sini kontrol ederken artık yüzde 90'ını kontrol ediyor. Tüm gözlem noktalarının da bulunduğu yerlerden saldırılar devam ediyor." dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İdlib, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:49 
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