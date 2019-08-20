Rusya: Terör örgütleri İdlib'in yüzde 90'ını kontrol ediyor
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Terör örgütleri, İdlib'in yüzde 50'sini kontrol ederken artık yüzde 90'ını kontrol ediyor.
Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, "Terör örgütleri, İdlib
'in yüzde 50'sini kontrol ederken artık yüzde 90'ını kontrol ediyor. Tüm gözlem noktalarının da bulunduğu yerlerden saldırılar devam ediyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:49
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