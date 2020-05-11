Rusya, tespit edilen 221 bin 344 Kovid-19 vaka sayısıyla İtalya ve İngiltere'yi geçti. - Son Dakika

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Rusya, tespit edilen 221 bin 344 Kovid-19 vaka sayısıyla İtalya ve İngiltere'yi geçti.
6 saat önce
Rusya, tespit edilen 221 bin 344 Kovid-19 vaka sayısıyla İtalya ve İngiltere'yi geçti.
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 11:04 Kaynak: AA
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