Son Dakika Haberleri: Rusya ticaret savaşlarının etkisini hafifletmeye çalışıyor
Son Dakika Güncel Haber

Rusya ticaret savaşlarının etkisini hafifletmeye çalışıyor

51 dakika önce

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, ticaret savaşları nedeniyle meydana çıkan etkileri hafifletmek için Çin ve Arap ülkeleriyle etkin bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Rusya ticaret savaşlarının etkisini hafifletmeye çalışıyor, System.String[]
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, ticaret savaşları nedeniyle meydana çıkan etkileri hafifletmek için Çin ve Arap ülkeleriyle etkin bir şekilde çalıştıklarını söyledi.
Oreşkin, Rusya'nın Gorno-Altaysk şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasında tekrar alevlenen ticaret savaşlarının Rus ekonomisine yönelik etkilerini değerlendirdi.
Ticaret savaşlarının Rus ekonomisinde de kısıtlayıcı etkiler yaratacağını belirten Oreşkin, "Ancak her şey bizim elimizde. İçerideki kalkınmamıza ve dış pazarlardaki fırsatlara odaklanmamız gerekiyor." dedi.
Oreşkin, küresel ekonomideki yavaşlamanın Rus ekonomisindeki etkisini hafifletmek için çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen, Rusya'nın küresel pazardaki payını artırmak için Çin ve Arap ülkeleriyle etkin bir şekilde çalışıyoruz. Böylece ticaret savaşlarının etkilerini dengeliyoruz." diye konuştu.
Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne yüzde 10 gümrük vergisi koyduğunu duyurdu.
Çin Ticaret Bakanlığı ise ABD'nin Çin mallarına yönelik ilan ettiği gümrük tarifesinin ardından, Çinli şirketlerin ABD'den tarım ürünleri alımının geçici durdurulduğunu açıklamıştı.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enis Arıkan, Jennifer Lopez'le aynı karede yer aldığı görüntüyü paylaştı
Yönetmen Quentin Tarantino, 10'uncu filmini çektikten sonra veda edecek New York Times tepkiler sonrası manşet değiştirdi! Trump'tan "İşte bunlarla karşı karşıyayız" çıkışı geldi Serena Williams servet kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 18:39:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya ticaret savaşlarının etkisini hafifletmeye çalışıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]