Rusya tren istasyonunu vurdu: 15 ölü, 50 yaralı - Son Dakika
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Rusya tren istasyonunu vurdu: 15 ölü, 50 yaralı

24.08.2022 22:32

- Rusya tren istasyonunu vurdu: 15 ölü, 50 yaralı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın düzenlediği roket saldırısında Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını belirterek, saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.

- Rusya tren istasyonunu vurdu: 15 ölü, 50 yaralı

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın düzenlediği roket saldırısında Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını belirterek, saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın bağımsızlığının 31'inci yıldönümünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne videokonferans yoluyla yaptığı hitap etti. Zelenskiy konuşmasında, Rusya'nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını açıkladı. İlk yardım ekiplerinin bölgede olduğunu ifade eden Zelesnkiy, saldırıda en az 15 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin de yaralandığını belirterek, can kaybının artabileceğini aktardı.

Rusya tarafından henüz söz konusu saldırı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Zelenskiy: Rusya'nın tren istasyonuna roketli saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti Zelenskiy: Rusya'nın tren istasyonuna roketli saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre...
Kaynak: İHA

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya tren istasyonunu vurdu: 15 ölü, 50 yaralı - Son Dakika

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