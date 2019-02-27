ABD
ve Avrupa Birliği
'nin (AB) baskıları nedeniyle Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin geleceğine ilişkin soru işaretleri devam ederken, Rusya
, "B planı" olarak TürkAkım 2 projesini gündemine aldı.
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivach konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerekli düzenleyici kurumların izinleri sağlanır ve Rus gazına yönelik yeterli ilave talep olursa, Rusya TürkAkım 2 projesini yürütecektir" dedi. Öte yandan Rus Enerji ve Finans Enstitüsü Ekonomi
Bölümü Başkanı Marcel Salikhov ise, "TürkAkım 2, teknik olarak uygulanabilir ve uygun maliyetli olur. TürkAkım 1'in altyapısı kullanılabilir" şeklinde konuştu. Almanya
'nın direnişine rağmen AB'nin, Avrupa doğal gaz piyasalarına yönelik yeni mevzuat girişimlerinin, Rus enerji şirketi Gazprom
'un piyasadaki çalışmalarını zorlaştırabileceği belirtiliyor.
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu temsilcileri tarafından hazırlanan yeni mevzuata göre, inşaatı devam eden Kuzey Akım 2'nin Gazprom dışında bağımsız bir operatöre sahip olması gerekiyor.
Yasalaşmasına kesin gözüyle bakılan mevzuatla, OPAL doğal gaz boru hattına benzer bir şekilde, Gazprom'un Kuzey Akım 2'deki payı yüzde 50'yle sınırlandırılacak ve kalan kısmı üçüncü tarafların kullanımına bırakılacak.
Gazprom Başkanı Aleksey Miller
, bir süre önce yaptığı açıklamada, TürkAkım projesinde iki yönlü olarak Karadeniz
bölümlerinin tamamlandığını hatırlatarak, "Şimdi sırada karadaki altyapının inşaası var. Talep olursa ve gereken onaylar alınırsa TürkAkım 2 projesi hayata geçebilir." ifadelerini kullanmıştı.
The post Rusya, Türk Akım 2 projesini gündemine aldı
appeared first on Enerji Enstitüsü
.