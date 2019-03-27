Son Dakika Haberleri: Rusya, Türk Akımı İçin Vergi Muafiyetiyle İlgili Harekete Geçti

Rusya, Türk Akımı İçin Vergi Muafiyetiyle İlgili Harekete Geçti

1 saat önce

Rusya Enerji Bakanlığı, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projeleri amacıyla Rusya’dan getirtilen gemilerin gümrük harç ve vergilerinden muaf tutulmasına ilişkin öneride bulundu. Rusya ile Türkiye arasında 2016 yılının 10 Ekim tarihinde imzalanmış olan Türk Akımı projesi ile ilgili anlaşma dahilinde uygulanması öngörülen vergi muafiyetleri için Moskova’dan bir hamle geldi. Rusya Hükümeti […]The post Rusya, Türk Akımı için Vergi Muafiyetiyle İlgili Harekete Geçti appeared first on Enerji Enstitüsü.

Rusya, Türk Akımı İçin Vergi Muafiyetiyle İlgili Harekete Geçti, System.String[]
Rusya Enerji Bakanlığı, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projeleri amacıyla Rusya'dan getirtilen gemilerin gümrük harç ve vergilerinden muaf tutulmasına ilişkin öneride bulundu.

Rusya ile Türkiye arasında 2016 yılının 10 Ekim tarihinde imzalanmış olan Türk Akımı projesi ile ilgili anlaşma dahilinde uygulanması öngörülen vergi muafiyetleri için Moskova'dan bir hamle geldi. Rusya Hükümeti tarafından yapılmış olan açıklamaya göre Rusya Enerji Bakanlığı, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projeleri için Rusya'dan tedarik edilen gemilerin gümrük harç ve vergilerinden muaf tutulması amacıyla bir kararname taslağı hazırladı.

Belgenin açıklayıcı olan notunda konu ile ilgili olarak, "Rusya hükümeti kararname taslağı, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2 projelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında kullanılan gemilerin Avrasya Ekonomik Birliği gümrük bölgesine gümrük harç ve vergisi ödeme yükümlülüğü olmaksızın geçici süreyle girmesini sağlamak amacıyla hazırlandı" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamaya göre bahsi geçen gemiler üzerinde bulunan ürünler de, geçici olarak gümrük bölgesine sokulmaları ve kullanılmaları şartıyla gümrük harç ve vergilerinden muaf olmuş olacak. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, geçtiğimiz yıl yayınlamış olduğu tebliğde vergi muafiyeti ile ilgili maddeleri paylaşmıştı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:37 

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