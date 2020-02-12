Rusya: Türk askeri varlığı Suriye'deki durumu daha da kötüleştiriyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya: Türk askeri varlığı Suriye'deki durumu daha da kötüleştiriyor - Son Dakika Dünya

Rusya: Türk askeri varlığı Suriye'deki durumu daha da kötüleştiriyor

6 saat önce

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı askeri yığınak sürerken Rusya'dan tepki geldi. Moskova, Türk askeri varlığının bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiğini savundu

Rusya: Türk askeri varlığı Suriye'deki durumu daha da kötüleştiriyor, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı askeri yığınak sürerken Rusya'dan tepki geldi. Moskova, Türk askeri varlığının bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiğini savundu.


Suriye'nin kuzeyinde Türk askerlerine yapılan saldırıların ardından bölgede tansiyon giderek artıyor. 13 askerin Beşar Esad'a bağlı güçlerce düzenlenen saldırıda ölmesinin ardından Türkiye, bölgeye askeri yığınak yapmaya başladı. İdlib'de bulunan gözlem noktalarına komando ve zırhlı takviyesi yapan Ankara, yeni bir saldırı olması durumunda rejim güçlerini her yerde vuracağını duyurdu.

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Türkiye, Suriye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:15 
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