Rusya, Türkiye dahil bazı ülkelerin arabuluculuk tekliflerini olumlu karşılıyor - Son Dakika
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Rusya, Türkiye dahil bazı ülkelerin arabuluculuk tekliflerini olumlu karşılıyor

16.03.2022 13:18
Rusya, Türkiye dahil bazı ülkelerin arabuluculuk tekliflerini olumlu karşılıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye dahil bazı ülkelerin Ukrayna ile arabuluculuk yapma tekliflerini olumlu karşıladıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye dahil bazı ülkelerin Ukrayna ile arabuluculuk yapma tekliflerini olumlu karşıladıklarını söyledi.

Rus RBK televizyon kanalına röportaj veren Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile müzakere sürecine değinen Lavrov, "Müzakerecilerimiz, Ukrayna ile müzakerelerin belirli nedenlerden dolayı basit sürmediğini ancak uzlaşıya varmak için umudun olduğunu söylüyor." dedi.

Lavrov, Ukraynalı yetkililerinin de müzakerelerle ilgili benzer değerlendirmelerde bulunduğuna dikkati çekerek, Ukrayna meselesinin çözümü için "şansın" olduğunu vurguladı.

"Arabuluculuk teklifleri olumlu karşılıyoruz"

Bazı ülkelerin Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk rolünü üstlenmek istediğini dile getiren Lavrov, İsviçre, Fransa, İsrail ve Türkiye'nin de bu ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.

Lavrov, şunları kaydetti:

"Rusya'ya karşı oyun oynamaktan vazgeçen, bugünkü krizin nedenlerini ve Rusya'nın temel milli çıkarlarını anlayan ve yaptırım savaşına dahil olmayan ülkelerin arabuluculuk tekliflerini olumlu karşılıyor ve bunları analiz etmeye hazırız. Bu ülkeler arasında İsrail ve Türkiye de var."

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Türkiye dahil bazı ülkelerin arabuluculuk tekliflerini olumlu karşılıyor - Son Dakika


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