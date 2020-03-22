Rusya, Türkiye dahil birçok ülkeye uçuşları sınırlandırdı - Son Dakika
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Rusya, Türkiye dahil birçok ülkeye uçuşları sınırlandırdı

6 saat önce

Rusya, Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Hindistan, Vietnam ve Tayland'a uçuşları kısıtlama kararı aldı.

Rusya, Türkiye dahil birçok ülkeye uçuşları sınırlandırdı, System.String[]

Rusya, Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Hindistan, Vietnam ve Tayland'a uçuşları kısıtlama kararı aldı.


Korona virüs vakalarına karşı önlemlerini arttırmaya devam eden Rusya, son olarak bazı ülkelere uçuşları kısıtlama kararı aldı. Rusya Federal Havacılık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlar sadece İstanbul ile sınırlandırılarak Moskova'dan Antalya ve Alanya'ya yapılan uçuşların yanı sıra Krasnodar'dan İstanbul'a yapılan uçuşlar 23 Mart ile 30 Nisan tarihleri arasında durduruldu. Böylece, Rusya'dan Türkiye'ye sadece Moskova - İstanbul uçuşlarına devam edilecek.


Aynı zamanda Japonya, Vietnam, Tayland ve Hindistan uçuşlarında da kısıtlamaya gidildi. Bu karara göre Moskova'dan Japonya'nın Tokyo, Vietnam'ın Hanoi, Tayland'ın Bongkok kentinlerine ve Hindistan'ın Yeni Delhi kentine uçuşlar yapılacak. Daha önce Rusya tarafından İtalya, Almanya, Fransa, İspanya, Ermenistan, Karadağ, İsrail, Dubai, Letonya, Hollanda, Slovakya, Çekya ve Güney Kıbrıs'a da uçuşlar tamamen durdurulmuştu.


Korona virüsü vaka sayısı 367'ye yükseldi


Rusya Korona Virüsü ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada 61 kişide daha korona virüsü tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 367'ye yükseldiği belirtildi. Korona virüsü tespit edilen kişilerin tümünün Avrupa'dan ülkeye giriş yapanlar olduğu belirtilirken, şu ana kadar 13 Rus vatandaşının, 2 Çinli ve 1 İtalyan vatandaşı olmak üzere toplam 16 kişinin tedavisinin tamamlandığı açıklandı. - MOSKOVA

Hindistan, Japonya, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:31 Kaynak: İHA

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