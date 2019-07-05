Son Dakika Haberleri: Rusya, Türkiye'de ihracat ofisi açacak
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Rusya, Türkiye'de ihracat ofisi açacak

2 saat önce

MOSKOVA (AA) – Rusya İhracat Merkezi Başkanı Andrey Slepnev, Türkiye'nin, Rusya'nın ana ihracat ortaklarından biri olduğunu belirterek, "Türkiye ile ilişkilerimiz stratejik. Bu ayın sonuna kadar Türkiye'de ihracat ofisi açmak için gerekli çalışmaları tamamlayacağız." dedi.

Rusya, Türkiye'de ihracat ofisi açacak, System.String[]
MOSKOVA (AA) – Rusya İhracat Merkezi Başkanı Andrey Slepnev, Türkiye'nin, Rusya'nın ana ihracat ortaklarından biri olduğunu belirterek, "Türkiye ile ilişkilerimiz stratejik. Bu ayın sonuna kadar Türkiye'de ihracat ofisi açmak için gerekli çalışmaları tamamlayacağız." dedi.
Slepnev, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 16 artığına işaret etti.
Türkiye'nin, Rusya için en önemli ihracat noktalarından biri olduğunu belirten Slepnev, "Türkiye ile ilişkilerimiz stratejik. Geçen yıl yüzde 16 artan ticaret hacmimiz de bunu teyit ediyor." diye konuştu.
Türkiye ve Rusya'nın, Firmadan Firmaya (B2B) platformu kurulmasına yönelik çalışmalarına da devam ettiğini anlatan Slepnev, "Türk ortaklarımızla konuya ilişkin gerekli anlaşmaları imzaladık. Platformun tanıtımını Rus ve Türk yetkililerin katılımıyla INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'nda yapmayı planlıyoruz." dedi.
Çeşitli ülkelerde ihracat ofislerinin açılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirten Slepnev, "Bu ayın sonuna kadar Türkiye, Çin ve Almanya'da ihracat ofisleri açmak için gerekli çalışmaları tamamlayacağız." şeklinde konuştu.
Rus devletine bağlı Rusya İhracat Merkezi, enerji kaynakları dışında kalan ürünlerin ihracatını yapan Rus ihracatçılarına destek sağlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:50 Kaynak: AA
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