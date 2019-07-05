Rusya, Türkiye'de ihracat ofisi açıyor
2 saat önce
Rusya İhracat Merkezi Başkanı Andrey Slepnev, "Türkiye ile ilişkilerimiz stratejik. Bu ayın sonuna kadar Türkiye'de ihracat ofisi açmak için çalışmaları tamamlayacağız." dedi.
Rusya İhracat
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:57
Merkezi Başkanı Andrey Slepnev, "Türkiye
ile ilişkilerimiz stratejik. Bu ayın sonuna kadar Türkiye'de ihracat ofisi açmak için çalışmaları tamamlayacağız." dedi.
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