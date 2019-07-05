Son Dakika Haberleri: Rusya, Türkiye'de ihracat ofisi açıyor
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Rusya, Türkiye'de ihracat ofisi açıyor

2 saat önce

Rusya İhracat Merkezi Başkanı Andrey Slepnev, "Türkiye ile ilişkilerimiz stratejik. Bu ayın sonuna kadar Türkiye'de ihracat ofisi açmak için çalışmaları tamamlayacağız." dedi.

Rusya, Türkiye'de ihracat ofisi açıyor, System.String[]
Rusya İhracat Merkezi Başkanı Andrey Slepnev, "Türkiye ile ilişkilerimiz stratejik. Bu ayın sonuna kadar Türkiye'de ihracat ofisi açmak için çalışmaları tamamlayacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:57 
ihracat, türkiye, rusya, Ekonomi
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