Son Dakika Haberleri: Rusya Türkiye'den Daha Fazla Domates Almak İstiyor

Rusya Türkiye'den Daha Fazla Domates Almak İstiyor

33 dakika önce

Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı, yayınladığı bir açıklamada Türkiye'den ithal ettikleri domates miktarını iki katına çıkarmak istediklerini duyurdu.

Rusya Türkiye'den Daha Fazla Domates Almak İstiyor, System.String[]
Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı, yayınladığı bir açıklamada Türkiye'den ithal ettikleri domates miktarını iki katına çıkarmak istediklerini duyurdu.

Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı internet sayfasında yaptığı açıklamada Türkiye'den ithal ettikleri domates miktarını iki katına çıkarmak istediklerini duyurdu. Yapılan açıklamada 2018 yılında Türkiye'den 50 bin ton domates almayı hedeflemiş olan Rusya'nın 2019 yılında bu rakamı 100 bin tona çıkarmak istediği belirtildi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:41 Kaynak: İHA

Türkiye, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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