Son Dakika Haberleri: Rusya, Türkiye'den Domates İthalatını 2 Kat Artırıyor

Rusya, Türkiye'den Domates İthalatını 2 Kat Artırıyor

37 dakika önce

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domateste kotanın 100 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısı hazırladı.

Rusya, Türkiye'den Domates İthalatını 2 Kat Artırıyor, System.String[]
Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domateste kotanın 100 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısı hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen domateste kotanın 50 binden 100 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısının hazırlandığı bildirildi.

Rusya, Kasım 2015'te Türkiye'den domates ithalatını durdurmasının ardından geçen yıl kasım ayında toplam 50 bin ton kotayla domates ithalatına başlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:39 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılın Fotoğrafı Oylamasına Katıldı

Pentagon'dan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha Geldi Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 13:16:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya, Türkiye'den Domates İthalatını 2 Kat Artırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]