Rusya, Türkiye'den ithal edilen 5 ürünün kısıtlamalarını kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Türkiye'den ithal edilen 5 ürünün kısıtlamalarını kaldırdı

16.04.2022 23:50

- Rusya, Türkiye'den ithal edilen 5 ürünün kısıtlamalarını kaldırdı Rusya, Türkiye'den ithal edilen greyfurt, nar, üzüm, portakal ve biber alımına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

- Rusya, Türkiye'den ithal edilen 5 ürünün kısıtlamalarını kaldırdı

MOSKOVA - Rusya, Türkiye'den ithal edilen greyfurt, nar, üzüm, portakal ve biber alımına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Rusya, Türkiye'den ithal edilen bazı sebze ve meyvelere yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Rusya Hayvan ve Bitki Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) tarafından yayınlanan kararnamede, Türkiye'den ithal edilen greyfurt, nar, üzüm, portakal ve biber alımının kısıtlamalarının kaldırıldığı ifade edilerek, "Kısıtlamaların kaldırılmasının temel nedeni, Rospotrebnadzor uzmanlarının laboratuvar araştırmalarının sonuçlarına dayanarak alınmıştır. Numunelerin analizinin sonuçlarına göre, izin verilen maksimum zararlı madde seviyelerinin aşılmadığı tespit edildi" denildi.

Rusya Hayvan ve Bitki Karantina Servisi, Türkiye Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından pestisit gibi yabancı maddeler içeren sebze ve meyvelerde araştırmalar yapıldığını belirtti. Bu karar doğrultusunda Türkiye'den yasak kaldırılan ürünlerin Rusya'ya ihracatının yeniden başlayacağı aktarıldı.

Rusya, Türkiye'den ithal edilen 5 ürünün kısıtlamalarını kaldırdı
Rusya, Türkiye'den ithal edilen 5 ürünün kısıtlamalarını kaldırdı
Rusya, Türkiye'den ithal edilen 5 ürünün kısıtlamalarını kaldırdı

YORUMLAR
500
Rusya'dan yeni Türkiye hamlesi! 5 ürünün ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı Rusya'dan yeni Türkiye hamlesi! 5 ürünün ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı Bakan Çavuşoğlu: Savaşı sonlandırmak için sarf ettiğimiz çabaları tüm dünya biliyor Bakan Çavuşoğlu: Savaşı sonlandırmak için sarf ettiğimiz çabaları tüm dünya biliyor

Karantina, Türkiye, Bitki, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Türkiye'den ithal edilen 5 ürünün kısıtlamalarını kaldırdı - Son Dakika


Son Dakika
23:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi
23:47 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı
23:42 Bülent Arınç isim vermeden bazı siyasetçileri eleştirdi: Bize düşen siyasetçi olarak bir sorunu görmektir, inkar etmemektir
23:38 Arda Güler'in attığı penaltının detaylarını İsmail Kartal paylaştı: Miguel Crespo ile haber yolladım
23:14 Minibüsle otobüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı
23:08 Arda Güler'den bir ilk! Kadıköy'de taraftarı önünde gol sevinci yaşadı
23:04 CHP'nin kendi anketinde çarpıcı detaylar: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde
22:48 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış: Merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar
22:40 Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti! Sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
22:12 Seçim kanunundaki değişiklik Millet İttifakı'nı harekete geçirdi! İşte üzerinde çalışılan yeni formüller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 00:07:39. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, Türkiye'den ithal edilen 5 ürünün kısıtlamalarını kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement