Son Dakika Haberleri: Rusya: Türkiye ile Karadeniz'de Ortak Tatbikat Düzenledik

Rusya: Türkiye ile Karadeniz'de Ortak Tatbikat Düzenledik

14 dakika önce

Karadeniz Filosu Bilgi Departmanı Başkanı Aleksey Rulev, Karadeniz Filosu gemilerinin Türkiye Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat düzenlediğini bildirdi.

Rusya: Türkiye ile Karadeniz'de Ortak Tatbikat Düzenledik, System.String[]
Karadeniz Filosu Bilgi Departmanı Başkanı Aleksey Rulev, Karadeniz Filosu gemilerinin Türkiye Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat düzenlediğini bildirdi. 

Rulev yaptığı açıklamada, "Novorossiysk Deniz Üssü'nün iki gemisi 'Vasiliy Bıkov' ve 'Valentin Pikul'un mürettebatları 'Burgazada' ve 'Akçay' gemilerinin mürettebatları ile Türk-Rus ortak tatbikatları düzenledi" dedi. 

Mürettebatlar Karadeniz sularında işbirliği üzerinde çalıştılar ve ayrıca olası patlama tehlikesi bölgesinden gemileri çıkarmaya çalıştılar. 

Türk denizciler, 6- 8 Mart tarihleri arasında "Mavi Vatan-2019" ulusal tatbikatları çerçevesinde Novorossiysk limanında bulunuyorlardı. - Kaçmaz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:59 Kaynak: DHA

Türkiye, Karadeniz, Dünya
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