Rusya: Türkiye ile Libya meselesinin çözümü için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Rusya: Türkiye ile Libya meselesinin çözümü için çalışmalar sürüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da çatışmaların durdurulması gerektiğini belirterek, "Türk meslektaşlarımızla, ateşkesin ilan edilmesini sağlayacak yaklaşımların uyumlaştırılmasıyla ilgili çalışmaya devam ediyoruz.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da çatışmaların durdurulması gerektiğini belirterek, "Türk meslektaşlarımızla, ateşkesin ilan edilmesini sağlayacak yaklaşımların uyumlaştırılmasıyla ilgili çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

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Lavrov, Kongo, Mısır, Güney Afrika Dışişleri Bakanlarıyla video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Libya'da çatışmaların durdurulması gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Libya krizinin çözümü için çatışmaların derhal durdurulması ve tarafların, silahlı birimlerini herhangi bir yönde ilerletme girişimlerinden vazgeçmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Ne yazık ki tüm muhataplarımızın Libya meselesinin askeri çözüm ile halledilemeyeceği gerçeği hakkındaki açıklamaları pratiğe dönüşmüyor." diyen Lavrov, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ateşkes belgesini imzalamaya hazır olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Lavrov, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın çatışmaları durdurmak istemediğini de ileri sürdü.

Rusya ile Türkiye'nin Libya meselesine dair çalışmaları sürdürdüğüne dikkati çeken Lavrov, "Rus ve Türk liderlerinin inisiyatifiyle oluşturulan diyalog çerçevesinde Türk meslektaşlarımızla, ateşkesin ilan edilmesini sağlayacak yaklaşımların uyumlaştırılmasıyla ilgili çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Libya hükümetiyle temasta olduğuna işaret eden Lavrov, "Türk meslektaşlarımız, bu yönde Libya hükümetiyle çalışıyor. Mevcut koşullarda tek ve doğru olan karara varabileceklerini umuyoruz." dedi.

Türkiye, Rusya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: Türkiye ile Libya meselesinin çözümü için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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