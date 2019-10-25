Son Dakika Haberleri: Rusya: Türkiye ile varılan mutabakat Suriye'nin istikrarı için kilit öneme sahip
Son Dakika Ekonomi Rusya: Türkiye ile varılan mutabakat Suriye'nin istikrarı için kilit öneme sahip

Rusya: Türkiye ile varılan mutabakat Suriye'nin istikrarı için kilit öneme sahip

1 saat önce

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmanın Suriye'nin istikrarı açısından kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Rusya: Türkiye ile varılan mutabakat Suriye'nin istikrarı için kilit öneme sahip, System.String[]

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmanın Suriye'nin istikrarı açısından kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:09 
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