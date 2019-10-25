Rusya: Türkiye ile varılan mutabakat Suriye'nin istikrarı için kilit öneme sahip
1 saat önce
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmanın Suriye'nin istikrarı açısından kilit öneme sahip olduğunu söyledi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmanın Suriye'nin istikrarı açısından kilit öneme sahip olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:09
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