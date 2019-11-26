Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 anlaşması imzalamayı umuyoruz

Rusya, Türkiye ile 2020 yılında yeni bir S-400 savunma sistemi anlaşması imzalamayı umduklarını açıkladı.



Rusya'nın devlet destekli silah üreticisi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev'in Rus RIA ajansına yaptığı açıklamada Ankara ile yeni bir anlaşma imzalamayı umduklarını dile getirdi.