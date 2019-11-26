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Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 anlaşması imzalamayı umuyoruz
6 saat önce
Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 anlaşması imzalamayı umuyoruz
Rusya, Türkiye ile 2020 yılında yeni bir S-400 savunma sistemi anlaşması imzalamayı umduklarını açıkladı.
Rusya'nın devlet destekli silah üreticisi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev'in Rus RIA ajansına yaptığı açıklamada Ankara ile yeni bir anlaşma imzalamayı umduklarını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:54
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