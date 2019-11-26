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Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 anlaşması imzalamayı umuyoruz

6 saat önce

Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 anlaşması imzalamayı umuyoruz

Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 anlaşması imzalamayı umuyoruz, System.String[]

Rusya, Türkiye ile 2020 yılında yeni bir S-400 savunma sistemi anlaşması imzalamayı umduklarını açıkladı.


Rusya'nın devlet destekli silah üreticisi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev'in Rus RIA ajansına yaptığı açıklamada Ankara ile yeni bir anlaşma imzalamayı umduklarını dile getirdi.

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Türkiye, S 400, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:54 
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Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz
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