Rusya-Türkiye maçına doğru - Son Dakika

Rusya-Türkiye maçına doğru

10.10.2020 20:57
Rusya-Türkiye maçına doğru, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Rusya ile deplasmanda oynayacakları maçta sahaya üstün bir oyun yansıtıp karşılaşmayı kazanmayı umduklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Rusya ile deplasmanda oynayacakları maçta sahaya üstün bir oyun yansıtıp karşılaşmayı kazanmayı umduklarını söyledi.

Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile oynayacağı karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Dinamo Stadı'nda, milli futbolcu Kenan Karaman ile birlikte video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

A Milli Futbol Takımı'nın eylül ayına kıyasla daha iyi bir durumda olduğunu belirten Güneş, "Ancak ritim olarak henüz tam anlamıyla hazır olduğumuzu söylemek doğru değil. Sadece bizim için değil, bütün takım ve oyuncular için geçerli. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde takımlarımız ve oyuncularımız çalışıyorlar, bir sürü zorlukları var. Umarım yarınki maçta da güzel oynayıp kazanırız." dedi.

Her maça kazanmak için çıktıklarını vurgulayan Güneş, "Yarın da futbol adına hem ofansif hem defansif düşüncemizin doğrularını sahaya yansıtmaya çalışacağız. Güçlü bir rakiple oynuyoruz. Bu gruptaki maçlarda biz kendi sahamızda sürpriz bir sonuçla Macaristan'a kaybettik. Telafi etmek için de buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz ama her şeyden önemlisi güzel bir futbol oynamak istiyoruz. Umarım ki gerçek futbolumuzu sahaya yansıtıp üstün bir oyunla maçı kazanırız." şeklinde konuştu.

"Maçın zorluğunun farkındayız"

Kovid-19 salgını nedeniyle takımlar ve oyuncular etkilenebildiklerine işaret eden Güneş, "Rusya takımını beğeniyorum, dinamik, takım oyunu oynayan disiplinli bir ekip. Dolayısıyla savunmadaki eksiklerini de giderebilecek bir oyun yapıları var. Ofansif ve defansif olarak daha iyi olmak zorundayız ve maçın da zorluğunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Güneş, İstanbul'da kasım ayında Rusya ile yapılacak maçın ise Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda oynanacağını belirterek, "Maçlar için İstanbul dışında da bazı kentleri düşünüyorduk ancak pandemi nedeniyle bazı sorunlar oluştu. Eğer pandemi ortadan kalkarsa birçok şehre gidebiliriz. Bütün taraftarlarla buluşmak istiyoruz." dedi.

Yaş olarak bakıldığında, Efecan Karaca'nın önemli bir çıkış yaptığını anlatan Güneş, "Ancak sadece Efecan'ın üzerinden gitmek doğru değil. Ülkemizde maalesef çok sayıda oyuncu geç yaşlarda ortaya çıkıyor. Bu da futbolda olan eğitim eksikliğinden kaynaklanıyor. 25 yaşından sonra gelişme kaydeden oyuncalarımız oluyor maalesef. 17-18 yaşında futbolda tüm eğitimini almış oyuncuları ortaya çıkarmamız gerekirken, 18 yaşından sonra yeni başlamaya çalışıyoruz. Ülkemizde yetenek var, yetenekleri kullanmak için çok sayıda parametre var. Onlar için herkesin el birliğinde çalışması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcu Kenan Karaman ise forvette kendisini daha iyi gördüğünü ifade ederek, "Ama taktiksel üst seviyelerdeki maçlarda, kanatlarda da takıma iyi katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Sonuç hocamız nerede uygun görüyorsa, orada yüzde yüz mücadele etmeye çalışıyorum." dedi.

A Milli Futbol Takımı, oyunlar, Rusya, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rusya-Türkiye maçına doğru - Son Dakika Spor

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