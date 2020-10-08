Rusya-Türkiye maçına stadın yüzde 30'u kadar seyirci alınacak
08.10.2020 17:34
Rusya ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Ulusal Ligi futbol karşılaşması seyircili oynanacak.11 Ekim Pazar günü oynanacak maçta stadın kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci mücadeleyi tribünden takip edebilecek.
Rusya ile Türkiye arasındaki UEFA Ulusal Ligi futbol karşılaşması seyircili oynanacak. Moskova VTB Arena Dinamo Stadı'nda 11 Ekim'de oynanacak karşılaşma için biletler satışa çıktı.
Mücadelenin bilet fiyatları 1000 ruble ile 4000 ruble (100 TL ile 400 TL) arasında değişiyor.
KAPASİTENİN YÜZDE 30'U KADAR
Karşılaşmaya UEFA'nın belirlediği stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak. Stadyumdaki seyircilerin sosyal mesafeyi korumaları, maske ve eldiven takmaları gerektiği de hatırlatıldı.
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