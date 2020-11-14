Rusya, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
14.11.2020 13:33
Rusya A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Rusya A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Stanislav Cherchesov yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'ndaki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
Koşu ile başlayan ve ısınma çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.
Rusya'nın Moldova ile oynadığı özel maç öncesinde kendilerine uygulanan Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve daha sonraki testleri negatife döndüğü için yeniden kadroya dahil edilen Anton Zabolotny, Alexander Erokhin ve Daniil Lesovoy da antrenmanda yer aldı.
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