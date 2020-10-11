Rusya-Türkiye milli maçı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: VTB Arena

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez (Slovenya)

Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kudryashov, Zhirkov, Miranchuk, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Kuzyaev, Dzyuba

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz