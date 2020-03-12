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Rusya, Türkiye'nin İdlib'de 8 Pantsir hava savunma sistemini yok ettiği iddiasını yalanladı
6 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı, Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Bahar Kalkanı Operasyonu sırasında İdlib'de Suriye'ye ait Rus yapımı 8 adet hava savunma sistemi Pantsir'i etkisiz hale getirdiği iddiasını yalanladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Bahar Kalkanı Operasyonu sırasında İdlib'de Suriye'ye ait Rus yapımı 8 adet hava savunma sistemi Pantsir'i etkisiz hale getirdiği iddiasını yalanladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, "Şu anda İdlib'de Pantsirler var. Libya'da da var. İdlib'de biz 8 Pantsir'i SİHA'larla yok ettik. Bunlar tabii fiyatları da çok yüklü ve önemli hava savunma sistemleri." ifadelerini kullanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:01
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