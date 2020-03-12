Rusya, Türkiye'nin İdlib'de 8 Pantsir hava savunma sistemini yok ettiği iddiasını yalanladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya, Türkiye'nin İdlib'de 8 Pantsir hava savunma sistemini yok ettiği iddiasını yalanladı - Son Dakika Dünya

Rusya, Türkiye'nin İdlib'de 8 Pantsir hava savunma sistemini yok ettiği iddiasını yalanladı

6 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Bahar Kalkanı Operasyonu sırasında İdlib'de Suriye'ye ait Rus yapımı 8 adet hava savunma sistemi Pantsir'i etkisiz hale getirdiği iddiasını yalanladı.

Rusya, Türkiye'nin İdlib'de 8 Pantsir hava savunma sistemini yok ettiği iddiasını yalanladı, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Bahar Kalkanı Operasyonu sırasında İdlib'de Suriye'ye ait Rus yapımı 8 adet hava savunma sistemi Pantsir'i etkisiz hale getirdiği iddiasını yalanladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, "Şu anda İdlib'de Pantsirler var. Libya'da da var. İdlib'de biz 8 Pantsir'i SİHA'larla yok ettik. Bunlar tabii fiyatları da çok yüklü ve önemli hava savunma sistemleri." ifadelerini kullanmıştı.

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Rusya, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:01 
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