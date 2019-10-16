"Rusya, Türkiye'nin meşru çıkarlarını tanıyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin sınırlarını güvenlik altına almak için meşru çıkarlarını tanıdıklarını her zaman söylediklerini bildirdi.

Lavrov, Soçi'de düzenlenen istihbarat ve güvenlik kuruluşları yöneticileri toplantısında Suriye'deki durum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG/ PKK arasında görüşmelerin başladığını doğrulayan Lavrov, "Böyle bir diyalog başladı ve somut sonuçlar getiriyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Şam ve Ankara arasında 1998 tarihli Adana Mutabakatı temelinde pratik işbirliği kurulmasını savunduklarını vurgulayarak, "Türk kuvvetlerinin, sınırlarını güvenlik altına almak için meşru çıkarlarını tanıdığımızı her zaman söyledik." dedi.

Ankara ile Şam arasında diyalog konusuna da değinen Lavrov, sahadaki uygulamada Türk ve rejim askerlerinin işbirliği hususunda somut parametreleri belirlemesi halinde iki taraf arasında kurulacak diyaloğa yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Lavrov, Rusya'nın uluslararası kurallar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda hareket edeceğini kaydetti.

Şam ve terör örgütü YPG/PKK arasında anlaşmaların uygulanmasını teşvik edeceklerini dile getiren Lavrov, "Ayrıca Rusya, Suriye ile Türkiye ortak sınırlarındaki güvenliğin sağlanması konusunda işbirliği sağlanmasına katkıda bulunacak." diye konuştu.

Lavrov, bu ay sonuna doğru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde ne konuşulacağına ilişkin de açıklamalarda bulunarak, "Dün Putin'in Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde bu yönde bazı mesajlar vardı. Elbette, her şeyden önce Suriye'deki durum, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini sağlaması için ödevler, terörist kalıntıları ile mücadelenin yanı sıra elbette paralel olarak anayasa komitesinin ilk toplantısının organizasyonu çerçevesinde siyasi sürecin işletilmesi." ifadelerini kullandı.

Batı Kürtleri ayrılıkçılığa itti

Batılı koalisyonların adımlarının Suriye'nin yıkılmasına ve Kürtleri ayrılıkçılığa ittiğine işaret eden Lavrov, "Suriye'nin dağılması ve Fırat'ın doğusunda yarı devlet oluşumlarının yaratılması yönünde hareket ederek, Kürt örgütlerini ayrılıkçılığa ve Arap aşiretleri ile çatışmaya zorlayan ABD ve müttefiklerinin dağıtıcı politikasına yıllardır dikkati çektik." dedi.

Lavrov, dünyanın bu tür sığ politikaların sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığını ve bunun sonucunda yeni silahlı çatışmaların yaşandığını kaydederek, "Bu çatışmalar esnasında bölgede bulunan DEAŞ'lılar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve dünyanın başka bölgelerine tekrar yayılmaya başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.