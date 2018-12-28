Son Dakika Haberleri: Rusya: "Türkiye'nin Operasyonunu Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Değerlendiriyoruz"

Rusya: "Türkiye'nin Operasyonunu Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Değerlendiriyoruz"

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin, Suriye'nin doğusundaki operasyon planlarına Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği açısından yaklaşıyoruz" dedi.

Rusya:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin, Suriye'nin doğusundaki operasyon planlarına Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği açısından yaklaşıyoruz" dedi.

Suriye Ordusu'nun Münbiç'e Suriye bayrağı dikildiğini duyurmasının ardından Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin, Suriye'nin doğusundaki operasyon planlarına Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği açısından yaklaşıyoruz" dedi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:59 Kaynak: İHA

Politika
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