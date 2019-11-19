Son Dakika Haberleri: Rusya: Türkiye'nin Suriye'ye yeni operasyon yapabileceğini söylemesi şaşkınlık verici
Son Dakika Dünya Rusya: Türkiye'nin Suriye'ye yeni operasyon yapabileceğini söylemesi şaşkınlık verici - Son Dakika Dünya

Rusya: Türkiye'nin Suriye'ye yeni operasyon yapabileceğini söylemesi şaşkınlık verici

6 saat önce

Rusya: Türkiye'nin Suriye'ye yeni operasyon sinyali şaşkınlık verici

Rusya: Türkiye'nin Suriye'ye yeni operasyon yapabileceğini söylemesi şaşkınlık verici, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk yetkililerin Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon yapılabileceği yönündeki ifadelerinin 'şaşkınlık' yarattığı belirtildi.


Rus Savunma Bakanlığı açıklamasında "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon başlatması durumu daha da kötüleştirebilir." denildi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:04 
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