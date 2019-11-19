Rusya: Türkiye'nin Suriye'ye yeni operasyon yapabileceğini söylemesi şaşkınlık verici

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk yetkililerin Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon yapılabileceği yönündeki ifadelerinin 'şaşkınlık' yarattığı belirtildi.



Rus Savunma Bakanlığı açıklamasında "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon başlatması durumu daha da kötüleştirebilir." denildi.