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Rusya: Türkiye'nin Suriye'ye yeni operasyon yapabileceğini söylemesi şaşkınlık verici
6 saat önce
Rusya: Türkiye'nin Suriye'ye yeni operasyon sinyali şaşkınlık verici
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk yetkililerin Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon yapılabileceği yönündeki ifadelerinin 'şaşkınlık' yarattığı belirtildi.
Rus Savunma Bakanlığı açıklamasında "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon başlatması durumu daha da kötüleştirebilir." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:04
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