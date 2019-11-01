Rusya-Türkiye ortak devriyesi devam ediyor
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de varılan mutabakat gereği bugün başlatılan Türk-Rus ortak devriyesi devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:37 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de varılan mutabakat gereği bugün başlatılan Türk-Rus ortak devriyesi devam ediyor. Türk askerleri ve Rus askeri polisini taşıyan zırhlı araçlar Suriye'nin kuzeyinde belirlenen güzergahta devriyeye devam ediyor. 5-6 saat sürmesi beklenen ortak devriyeyi çok sayıda gazeteci de takip ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------Türk askerleri ve Rus askeri polisini taşıyan zırhlı araçların Suriye içerisinde ilerleyişleri
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