Son Dakika Haberleri: Rusya-türkiye ortak devriyesi devam ediyor
Son Dakika Güncel Rusya-türkiye ortak devriyesi devam ediyor

Rusya-türkiye ortak devriyesi devam ediyor

6 saat önce

Rusya-Türkiye ortak devriyesi devam ediyorSuriye, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de varılan mutabakat gereği bugün başlatılan Türk-Rus ortak devriyesi devam ediyor.

Rusya-Türkiye ortak devriyesi devam ediyor

Suriye, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de varılan mutabakat gereği bugün başlatılan Türk-Rus ortak devriyesi devam ediyor. Türk askerleri ve Rus askeri polisini taşıyan zırhlı araçlar Suriye'nin kuzeyinde belirlenen güzergahta devriyeye devam ediyor. 5-6 saat sürmesi beklenen ortak devriyeyi çok sayıda gazeteci de takip ediyor.

Rusya-türkiye ortak devriyesi devam ediyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum
Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı ABD ordusu Kobani'nin güneyinde bombaladığı üsse geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:19:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya-türkiye ortak devriyesi devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]