Rusya: Türkiye sınırları da dahil, Suriye'nin kuzeydoğusundaki saldırıları kınıyoruz - Son Dakika
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Rusya: Türkiye sınırları da dahil, Suriye'nin kuzeydoğusundaki saldırıları kınıyoruz

16.06.2022 18:31
Rusya: Türkiye sınırları da dahil, Suriye'nin kuzeydoğusundaki saldırıları kınıyoruz

NUR Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye sınırları da dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusundaki saldırıları kınadıklarını ancak Türkiye'nin olası askeri operasyonunun söz konusu bölgedeki "ayrılıkçı grupları" harekete...

NUR Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye sınırları da dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusundaki saldırıları kınadıklarını ancak Türkiye'nin olası askeri operasyonunun söz konusu bölgedeki "ayrılıkçı grupları" harekete geçirebileceğinden duydukları endişe nedeniyle sorunların başka yollarla çözülmesi gerektiğini savundu.

Lavrentyev, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilen Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinin genel oturumu sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik açıkladığı askeri operasyon niyetini değerlendiren Lavrentyev, "Bildiğimiz gibi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon düzenleme kararı henüz ilan edilmedi." dedi.

Lavrentyev, "Biz Türk dostlarımıza söz konusu operasyonun, Suriye'nin kuzeyinde gerilimin artmasına ve ayrılıkçı grupların harekete geçmesine yol açabileceğini ifade ettik ki bunu ne Rusya, ne Irak ve İran ister. Bu nedenle var olan sorunları çözmek için başka yolların olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya olarak Türkiye sınırları da dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusundaki saldırıları kınadıklarını belirten Lavrentyev, "Bu konuda tüm taraflarla çalışmaların yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kuzeydoğudaki Kürt grupların Türkiye'ye ve Suriyelilere yönelik saldırılarının ele alınması gerekir." diye konuştu.

Lavrentyev, Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD etkisinin büyük olduğuna işaret ederek, "Açıkça söylemek gerekirse, askeri operasyon şu anda var olan tüm sorunları çözmeyecektir. Yani, burada Türkiye'nin milli güvenlik sorununu tamamen ortadan kaldırmayacağından bahsediyorum. Bana göre, bu sorun ancak Suriye hükümet güçlerinin sınıra yakın bölgelerinde tam kontrolü ele almasıyla çözülebilir, bunu henüz görmedik. Orada halen Kürt unsurlar mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Suriye'deki insani durum kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) sınır ötesi yardım hususuna ilişkin 2585 sayılı kararına değinen Lavrentyev, "Elimizdeki verilere göre, Suriyeli mültecilerin çoğu ülkelerine dönmek istiyor. Onlar Suriye'de güvenlik alanında iyileşmenin olduğunu görüyor. Ancak Suriye'nin yeniden inşası konusunda uluslararası toplumun yardımına ihtiyaç var. Bu alanda BM'nin 2585 sayılı kararının kabul edilmesinden bu yana bir yıl geçti ama Batı ülkeleri vaatlerin hiçbirini yerine getirmedi ve bizimle hiç temas etmedi." ifadelerini kullandı.

Lavrentyev, ayrıca toplantılarda, Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının Cenevre'den başka bir yere taşınması yönündeki isteklerini diğer garantör ülke heyetlerine ilettiklerini dile getirdi.

Bunun başlıca nedeninin İsviçre'nin, Rusya'ya karşı tutumu olduğunu belirten Lavrentyev, "Şimdilik (Cenevre'ye) alternatif bir yer seçimi konusunda fikir birliğinden bahsetmek için erken. Buna Astana sürecinin garantörleri Türkiye ve İran'ın yanı sıra Suriye rejimi ile muhalefetinin onayı gerek." dedi.

Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının normal ortamda yapılmasından yana olduklarını kaydeden Lavrentyev, "Daha tarafsız bir alana taşınması düşünülüyor. Seçenekler arasında Abu Dabi, Maskat ve Bahreyn var. Bu arada Cezayir, Anayasa Komitesinin bir sonraki oturumuna ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını bildirdiler." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

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