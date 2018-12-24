Rusya, Türkiye'ye ihracat ofisi açacak
2 saat önce
Her iki ülkede yaşanan politik iyileşmenin ekonomiye yansıyacağını, en azından 10 yıl önceki rekorun tekrar kırılacağını öngörüyor.
Her iki ülkede yaşanan politik iyileşmenin ekonomiye yansıyacağını, en azından 10 yıl önceki rekorun tekrar kırılacağını öngörüyor. Hem Ankara
hem de Moskova
bunun için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:03
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