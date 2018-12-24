Son Dakika Haberleri: Rusya, Türkiye'ye ihracat ofisi açacak

Rusya, Türkiye'ye ihracat ofisi açacak

2 saat önce

Her iki ülkede yaşanan politik iyileşmenin ekonomiye yansıyacağını, en azından 10 yıl önceki rekorun tekrar kırılacağını öngörüyor.

Rusya, Türkiye'ye ihracat ofisi açacak, System.String[]
Her iki ülkede yaşanan politik iyileşmenin ekonomiye yansıyacağını, en azından 10 yıl önceki rekorun tekrar kırılacağını öngörüyor. Hem Ankara hem de Moskova bunun için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:03 

Moskova, Ankara, Ekonomi
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