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Rusya: "Türkiye'ye Su-35 ve Su-57'leri göndermeye hazırız"
6 saat önce
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Rusya'nın dördüncü nesil Su-35 ve beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarını Türkiye'ye göndermeye hazır olduğunu ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:29 Kaynak: İHA
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Rusya'nın dördüncü nesil Su-35 ve beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarını Türkiye'ye göndermeye hazır olduğunu ifade etti.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov Dubai'de gerçekleşen havacılık fuarında yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye hem SU-57 ile hem de SU-35 ile ilgili önerilerimizi sunduk. Henüz düşünme aşamasındalar. Bu 2 uçağın satışı ve ortak üretimi konusunda hazırız" dedi.
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