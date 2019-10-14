Son Dakika Haberleri: Rusya: Türklerle çatışmayı düşünmek bile istemeyiz
Son Dakika Dünya Rusya: Türklerle çatışmayı düşünmek bile istemeyiz

Rusya: Türklerle çatışmayı düşünmek bile istemeyiz

1 saat önce

Suriye hükümeti ile Kürtler arasında yapılan anlaşma sonrası Rusya'dan ilk açıklama geldi.

Rusya: Türklerle çatışmayı düşünmek bile istemeyiz, System.String[]

Suriye hükümeti ile Kürtler arasında yapılan anlaşma sonrası Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kremlin sözcüsü, başta Türkiye olmak üzere tüm taraflarla temas içinde olduklarını vurguladı.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı ordu birliklerinin, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çağrısıyla yapılan anlaşmanın ardından Türkiye sınırına ilerlemesi sonrasında Rusya'dan ilk açıklama geldi.


Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Suriye'de Türk ve Rus askerleri arasında bir çatışma ihtimaliyle ilgili yöneltilen soruyu "Böyle bir senaryoyu düşünmek bile istemeyiz" diye yanıtladı. Böyle bir durumun yaşanmaması için gerek Türkiye gerek ise Suriye tarafıyla sürekli temas halinde olduklarını belirten Peskov, Suriye'nin kuzeydoğusunda gerilimi tırmandıracak ya da kırılgan barış sürecine zarar verecek eylemlerden kaçınılması için Moskova'nın çatışan tüm taraflarla görüştüğünü ifade etti. Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki durumla ilgili yakın temas halinde olduğunu vurgulayan Peskov, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekatı Rusya lideri Vladimir Putin ile koordine edip etmediği" yönündeki soruyu, "Rus ve Türk yetkililer arasında temaslar mevcut. Özellikle devlet başkanları arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti, dışişleri bakanları arasında telefon görüşmeleri var. Ayrıca iki ordu arasında da iletişim kanalları mevcut" diye yanıtladı.


Reuters,AP,AFP/ ET,BK


(c)


Türkiye, Suriye, Rusya, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi
Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu Donald Trump: İnsanlar Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor? Rus medyasından Barış Pınarı Harekatı yorumları: Gerçek dost savaşta belli olur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:09:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya: Türklerle çatışmayı düşünmek bile istemeyiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]