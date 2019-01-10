Son Dakika Haberleri: Rusya Uçan Laboratuvar Uçağını Test Etti

Rusya Uçan Laboratuvar Uçağını Test Etti

9 dakika önce

Rusya bombardıman uçaklarının elektroniğini ve sensörlerini test etmek için geliştirdiği Tupolev Tu -214 LMK model sivil uçağını ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Rusya Uçan Laboratuvar Uçağını Test Etti, System.String[]
Rusya bombardıman uçaklarının elektroniğini ve sensörlerini test etmek için geliştirdiği Tupolev Tu -214 LMK model sivil uçağını ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Tu- 214 LMK özellikle Rusya'nın yeni nesil bombardıman uçaklarının uçuş testlerini gerçekleştirmek üzere yeniden geliştirildi.

Rus medyası, sivil uçağın test uçuşunun Rusya'daki Gorbunov Kazan Havacılık sahasında gerçekleştirildiğini ve başarıyla tamamlandığını aktardı.

Yoğun bir değişimden geçen sivil uçağın bombardıman uçaklarının içindeki ekipmanı test etmek için uçan bir laboratuvar olarak kullanılması amaçlanıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı yeni nesil bombardıman uçaklarından biri olan 10 Tu-160M2 modellerini geçen yıl ocak ayında Birleşik Havacılık Kurumu'ndan  (UAC) 2.7 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almıştı. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:35 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Dünya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Duvara Asılı Sabit Telefonun İçinden Onlarca Hamam Böceği Çıktı Sri Lanka'da Vahşi Fil, Bir Kişiyi Ezerek Feci Şekilde Öldürdü

Öğretmenin, Otizmli Çocuğu Yerde Sürüklediği Görüntüye Tepki Yağıyor Bakan Müjdeyi Verdi! Paralı Poşet Uygulamasında Vatandaşın Dediği Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 10:44:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya Uçan Laboratuvar Uçağını Test Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]